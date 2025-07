Festivités du 14 juillet retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice Thou

Thou Loiret

Début : 2025-07-13 22:00:00

2025-07-13

Thou fête le 14 Juillet sur deux jours !

Dimanche 13 lampions, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal à la salle polyvalente.

Lundi 14 cérémonie à 16h, inauguration d’une aire de jeux, saucissonnade, animations et jeux pour enfants.

À Thou, la Fête nationale se célèbre en famille et sur deux jours !

Le dimanche 13 juillet, rendez-vous dès 22h15 place de l’église pour la distribution de lampions, suivie à 22h30 de la retraite aux flambeaux. À 23h, un feu d’artifice sera tiré à la salle polyvalente, où la soirée se poursuivra par une animation musicale. Buvette assurée par le comité d’animation.

Le lundi 14 juillet, la cérémonie commémorative débutera à 16h place de l’église, avec un défilé accompagné par les Sapeurs-Pompiers et l’Harmonie de Bonny, suivi d’un dépôt de gerbe.

À 16h30, inauguration de la nouvelle aire de jeux à la salle polyvalente, avec la traditionnelle saucissonnade, des structures gonflables et des jeux pour les enfants. .

Thou 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 62 20 thou.mairie@orange.fr

English :

Thou celebrates July 14th over two days!

Sunday 13th: lanterns, torchlight procession, fireworks and dance at the Salle Polyvalente.

Monday 14th: ceremony at 4pm, inauguration of a playground, sausages, entertainment and games for children.

German :

Thou feiert den 14. Juli an zwei Tagen!

Sonntag, den 13.: Lampions, Fackelzug, Feuerwerk und Tanz in der Mehrzweckhalle.

Montag, 14.: Zeremonie um 16 Uhr, Einweihung eines Spielplatzes, Bratwurst, Animationen und Spiele für Kinder.

Italiano :

Thou festeggia il 14 luglio in due giorni!

Domenica 13: lanterne, fiaccolata, fuochi d’artificio e ballo nella sala del villaggio.

Lunedì 14: cerimonia alle 16, inaugurazione di un’area giochi, salsiccia in umido, animazione e giochi per bambini.

Espanol :

Thou celebra el 14 de julio en dos días

Domingo 13: farolillos, procesión de antorchas, fuegos artificiales y baile en el salón del pueblo.

Lunes 14: ceremonia a las 16.00 h, inauguración de una zona de juegos, estofado de salchichas, animaciones y juegos para niños.

