Festivités du 14 juillet sur le Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement

Lundi 14 juillet 2025.

17h Défilé

22h30 Feu d’artifice. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La Ville de Marseille vous propose son traditionnel défilé militaire et un magnifique feu d’artifice à l’occasion de la Fête Nationale.

Évènement incontournable de l’été, les festivités du 14 juillet sont très attendues par l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais comme par les visiteurs.



Cette année encore à Marseille, la fête nationale sera largement célébrée sur le Vieux-Port, avec :



– à partir de 17h, le traditionnel défilé militaire



– à 22h30, le feu d’artifice.



Découvrez le programme de ce lundi 14 juillet 2025 et les conseils pour vos déplacements.





► Le défilé militaire à partir de 17h sur le Vieux-Port :



Plusieurs centaines de militaires, pompiers et policiers s’élanceront du quai Rive Neuve vers l’esplanade du J4-Gisèle Halimi en passant par le quai des Belges et l’Hôtel de Ville, à partir de 17h.





► Le feu d’artifice de 22h30 à 23h sur le Vieux-Port :



Les Marseillaises et les Marseillais profiteront d’un spectacle pyrotechnique unique, spécialement animé et sonorisé qui illuminera le ciel entre le Vieux-Port et le Fort d’Entrecasteaux.



Les spectateurs sont invités à se positionner autour du Vieux-Port où un espace convivial et familial sera aménagé par la Ville de Marseille et dans le jardin du Pharo, ouvert pour l’occasion, de 17h30 à minuit, pour admirer le spectacle dans les meilleures conditions. (Le tir du feu d’artifice sera soumis, comme chaque année, à des conditions météorologiques favorables).



Conseils pour vos déplacements



Les festivités du 14 juillet nécessitent un dispositif de sécurité important, avec des contraintes de circulation et de stationnement en centre-ville autour de la zone du Vieux-Port.

Le public est invité à privilégier les transports en commun pour se déplacer.



Plus d’informations sur les transports, la circulation et le stationnement sur www.marseille.fr .

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The City of Marseille offers you its traditional military parade and a magnificent fireworks display on the occasion of the National Holiday.

German :

Die Stadt Marseille bietet Ihnen anlässlich des Nationalfeiertags ihre traditionelle Militärparade und ein prächtiges Feuerwerk.

Italiano :

La città di Marsiglia organizza la tradizionale parata militare e un magnifico spettacolo pirotecnico in occasione della Festa della Bastiglia.

Espanol :

La ciudad de Marsella organiza su tradicional desfile militar y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el Día de la Bastilla.

