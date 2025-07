Festivités du 15 Aout / Feu d’artifice Beauvais-sur-Matha

Festivités du 15 Aout / Feu d’artifice Beauvais-sur-Matha vendredi 15 août 2025.

Festivités du 15 Aout / Feu d’artifice

Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15 02:00:00

2025-08-15

Le Feu d’artifice n’ayant pas pu être tiré le 13 Juillet

Une soirée de festivité est organisée

Restauration rapide sur place assurer par des Food Trucks

Soirée festive

Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 55 46 24

English :

The fireworks display on July 13 was cancelled

An evening of festivities is organized

? on-site fast food provided by Food Trucks ?

Festive evening

German :

Da das Feuerwerk am 13. Juli nicht abgeschossen werden konnte

Es wird ein festlicher Abend organisiert

? schnelle Verpflegung vor Ort, die von Food Trucks gewährleistet wird ?

Festlicher Abend

Italiano :

Poiché non è stato possibile organizzare lo spettacolo pirotecnico il 13 luglio, è stata organizzata una serata di festeggiamenti

È stata organizzata una serata di festeggiamenti

cibo veloce fornito da Food Trucks

Serata di festa

Espanol :

Como no fue posible celebrar el espectáculo de fuegos artificiales el 13 de julio

Se ha organizado una velada festiva

comida rápida a cargo de Food Trucks ?

Noche festiva

L’événement Festivités du 15 Aout / Feu d’artifice Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2025-07-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme