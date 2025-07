Festivités du juillet Essoyes

Place de la mairie Essoyes Aube

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-14

2025-07-12

Essoyes s’anime pour les festivités du juillet !

Samedi 12 juillet

Soirée guiguette animée par DJ Bidou

Organisée par Pizza della mamma et Les Berges de l’Ource sur réservation

Dimanche 13 juillet

Soirée guiguette sur réservation

Retraite aux flambeaux par CIS et Comité des fêtes, rendez-vous à 21h45 devant la mairie

22h45 feu d’artifice

Bal et buvette dans la salle polyvalente par le CIS Essoyes et DJ Bidou

Lundi 14 juillet

Cérémonie CIS le matin

Vin d’honneur

Animations diverses l’après-midi .

Place de la mairie Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 60 42

