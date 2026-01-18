FESTIVITÉS DU NOUVEL AN CHINOIS Montpellier

FESTIVITÉS DU NOUVEL AN CHINOIS

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-20

2026-02-10 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-21 2026-02-28

Ne manquez pas le nouvel an chinois et ses célébrations organisés sur Montpellier par l’institut Confucius du 10 au 28 février 2026 !

Au programme

►Du 10 au 20 février Exposition de peintures chinoises Souffle de cheval Maison des Relations Internationales

L’exposition annuelle des arts traditionnels chinois s’inscrit sous le signe du Cheval de Feu, symbole de transformation, d’élan vital et de liberté intérieure.

Issues de l’enseignement de Shuang Gao, au sein de l’École de peinture et de calligraphie traditionnelle chinoise,

les œuvres présentées par les artistes de l’Atelier du Pinceau Libre naissent d’un dialogue silencieux entre le geste et le vide, entre la main et le souffle.

►14 février à 14h30 Vernissage de l’exposition visite guidée et démonstrations

►17 février à 18h30 Chroniques d’un débris un seul-en-scène de Li Song Maison des Etudiants Aimé Schoenig

Li Song prend le public dans un voyage plein d’humour à travers ses observations sur la vie, la culture et les contrastes entre la Chine et la France. Avec son ukulélé comme compagnon fidèle, il navigue entre anecdotes sur l’apprentissage du français à Qingdao, les effets du COVID sur son premier spectacle, et des réflexions sur la liberté et la précarité.

►21 février à 15h Journée festive Célébration du Nouvel An chinois Espace Jacques 1er d’Aragon

La célébration commencera à 15h00 par quelques discours, suivis à 15h15 de courts spectacles présentés par les élèves de l’Institut Confucius, puis d’une danse du dragon !

Vers 15h30, petits et grands pourront participer à divers ateliers d’activités manuelles, tels que découpage de papier, fabrication d’épingles à cheveux, confection de bracelets tissés, et bien d’autres encore, pour laisser libre cours à leur imagination !

►28 février à 15h Atelier de fabrication d’épingles à cheveux chinoises Musée Fabre

À l’occasion de l’exposition GUIMET + CHINE et des festivités du Nouvel An chinois, l’Institut Confucius, en partenariat avec le musée Fabre, vous invite à un atelier ludique et créatif autour des épingles à cheveux chinoises. .

