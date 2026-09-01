Informations pratiques

Dun-sur-Auron

Festivités du Samedi 19 Septembre 2026 organisées par la Municipalité de Dun-sur-Auron

Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les festivités initialement prévues Mardi 14 Juillet 2026, annulées par mesures de précaution et de sécurité dues à la canicule et à la sécheresse sont reportées au Samedi 19 Septembre 2026 !

La municipalité de Dun-Sur-Auron vous propose de nombreuses activités tout au long de la journée.

Au programme :

14h00 à 18h00 – Place du Champ de Foire : Jeux et animations pour les enfants

17h00 à 19h00 – Bibliothèque Municipale : Présentation de George Sand par les membres du « Café Thé Lecture » et remise des prix du concours-photos suivies d’un moment de convivialité

19h00 à 21h00 – Place du Châtelet : Concert de piano saltimbanque par Franck Ciup et Sophie Parel

21h00 à 21h30 – Mairie : Distribution des lampions par les Sapeurs-Pompiers pour la retraite aux flambeaux

21h30 à 22h00 – Départ de la Mairie : Défilé

22h00 – Remparts du Châtelet : Feu d’artifice

22h30 à 01h00 – Mille Club Place du Bief : Bal Populaire

Nous vous attendons nombreux aux diverses animations organisées ! .

Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 64 20

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English :

The festivities originally scheduled for Tuesday, July 14, 2026, have been canceledas a precautionary and safety measure due to the heat wave and drought have been rescheduled for Saturday, September 19, 2026!

L’événement Festivités du Samedi 19 Septembre 2026 organisées par la Municipalité de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-09-11 par PIT LE DUNOIS