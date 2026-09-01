Festivités du Samedi 19 Septembre 2026 organisées par la Municipalité de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron
samedi 19 septembre 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Festivités du Samedi 19 Septembre 2026 organisées par la Municipalité de Dun-sur-Auron
Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les festivités initialement prévues Mardi 14 Juillet 2026, annulées par mesures de précaution et de sécurité dues à la canicule et à la sécheresse sont reportées au Samedi 19 Septembre 2026 !
La municipalité de Dun-Sur-Auron vous propose de nombreuses activités tout au long de la journée.
Au programme :
14h00 à 18h00 – Place du Champ de Foire : Jeux et animations pour les enfants
17h00 à 19h00 – Bibliothèque Municipale : Présentation de George Sand par les membres du « Café Thé Lecture » et remise des prix du concours-photos suivies d’un moment de convivialité
19h00 à 21h00 – Place du Châtelet : Concert de piano saltimbanque par Franck Ciup et Sophie Parel
21h00 à 21h30 – Mairie : Distribution des lampions par les Sapeurs-Pompiers pour la retraite aux flambeaux
21h30 à 22h00 – Départ de la Mairie : Défilé
22h00 – Remparts du Châtelet : Feu d’artifice
22h30 à 01h00 – Mille Club Place du Bief : Bal Populaire
Nous vous attendons nombreux aux diverses animations organisées ! .
Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 64 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The festivities originally scheduled for Tuesday, July 14, 2026, have been canceledas a precautionary and safety measure due to the heat wave and drought have been rescheduled for Saturday, September 19, 2026!
L’événement Festivités du Samedi 19 Septembre 2026 organisées par la Municipalité de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-09-11 par PIT LE DUNOIS
À voir aussi à Dun-sur-Auron (Cher)
- Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron 19 septembre 2026
- Visite guidée de la ville de Dun-sur-Auron, Beffroi, Dun-sur-Auron 19 septembre 2026
- Fruits sauvages et couleurs d’automne Dun-sur-Auron 26 septembre 2026
- 48ème Randonnée Dunoise Dun-sur-Auron 27 septembre 2026
- Atelier Nature au pas des ânes encre végétale Dun-sur-Auron 20 octobre 2026