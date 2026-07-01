Informations pratiques

Faulquemont

Festivités

1 rue du Stade Faulquemont Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Faulquemont vous invite à ses festivités.

Au programme

Feux d’artifice, bal populaire et restauration sur place.

Entrée libre.Tout public

0 .

1 rue du Stade Faulquemont 57380 Moselle Grand Est +33 3 87 29 70 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Faulquemont invites you to its festivities.

On the program:

Fireworks, a community dance, and food available on site.

Free admission.

L’événement Festivités Faulquemont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE