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AGENDA · Faulquemont

Festivités Faulquemont

lundi 13 juillet 2026 · Faulquemont

Festivités Faulquemont

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 rue du Stade
Ville
57380 Faulquemont
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Faulquemont

Festivités

1 rue du Stade Faulquemont Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

La Ville de Faulquemont vous invite à ses festivités.
Au programme
Feux d’artifice, bal populaire et restauration sur place.
Entrée libre.Tout public
0  .

1 rue du Stade Faulquemont 57380 Moselle Grand Est +33 3 87 29 70 00 

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English :

The City of Faulquemont invites you to its festivities.
On the program:
Fireworks, a community dance, and food available on site.
Free admission.

L’événement Festivités Faulquemont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE