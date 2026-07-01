Festivités Faulquemont
lundi 13 juillet 2026 · Faulquemont
Informations pratiques
Faulquemont
Festivités
1 rue du Stade Faulquemont Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La Ville de Faulquemont vous invite à ses festivités.
Au programme
Feux d’artifice, bal populaire et restauration sur place.
Entrée libre.Tout public
0 .
1 rue du Stade Faulquemont 57380 Moselle Grand Est +33 3 87 29 70 00
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English :
The City of Faulquemont invites you to its festivities.
On the program:
Fireworks, a community dance, and food available on site.
Free admission.
L’événement Festivités Faulquemont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE