Informations pratiques

Valros

FESTIVITÉS FÊTE NATIONALE

Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville de Valros vous invite à partager deux jours de fête, de convivialité et d’animations pour petits et grands.

Venez nombreux célébrer la Fête Nationale, dans une ambiance chaleureuse et festive et profitez d’une programme varié

Lundi 13 juillet

– 20h30 sur le Parvis de la Mairie Défilé aux flambeaux pour les enfants, accompagné par l’EimSamba

– À partir de 22h sur l’Esplanade de l’aire de loisirs Grillade offerte par la mairie, concert par l’EIMS de Servian, spectacle et bal avec l’orchestre ABYSS, feu d’artifice de Mille et une étoiles, buvette tenue par L’ESSOR

Mardi 14 juillet

– 10h30 sur la Place de la République Jeux enfantins, discours de M. le maire, apéritif républicain offert par la mairie sur le parvis du Centre Culturel Créatif .

Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69 mairie@valros.fr

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English : FESTIVITÉS FÊTE NATIONALE

%C0 To celebrate National Day, the City of Valros invites you to %E0 enjoy two days of festivities, camaraderie, and entertainment for all ages.

L’événement FESTIVITÉS FÊTE NATIONALE Valros a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34