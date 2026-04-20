Veulettes-sur-Mer

Festivités Fête Nationale

Ancienne école Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Festivités du 13 juillet

22h45 RDV à l’ancienne école pour la Retraite aux flambeaux

23h 15 Feu d’Artifice (tiré de la cale à bateaux)

23h 30 Bal gratuit (place du Catelier) .

Ancienne école Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49

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English : Festivités Fête Nationale

L’événement Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre