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Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer

Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Ancienne école

Ville : 76450 Veulettes-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif :

Veulettes-sur-Mer

Festivités Fête Nationale

Ancienne école Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Festivités du 13 juillet
22h45 RDV à l’ancienne école pour la Retraite aux flambeaux
23h 15 Feu d’Artifice (tiré de la cale à bateaux)
23h 30 Bal gratuit (place du Catelier)   .

Ancienne école Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49 

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English : Festivités Fête Nationale

L’événement Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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