Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer
Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Veulettes-sur-Mer
Festivités Fête Nationale
Ancienne école Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Festivités du 13 juillet
22h45 RDV à l’ancienne école pour la Retraite aux flambeaux
23h 15 Feu d’Artifice (tiré de la cale à bateaux)
23h 30 Bal gratuit (place du Catelier) .
Ancienne école Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49
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English : Festivités Fête Nationale
L’événement Festivités Fête Nationale Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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