Au programme de cette journée du Vendredi 15 Août :

13h00 Courses hippiques à l’Hippodrome de Marianne.

14h00 Concours de pétanque sur les Allées Sébastopol.

21h00 Bal-Orchestre « Columbia » sous la Halle.

22h30 Feu d’artifices, puis reprise du bal, au Rond de Save. .

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

English :

On the program for Friday, August 15:

German :

Am Freitag, dem 15. August, steht Folgendes auf dem Programm:

Italiano :

In programma per venerdì 15 agosto:

Espanol :

En el programa del viernes 15 de agosto:

L’événement FESTIVITÉS Grenade a été mis à jour le 2025-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE