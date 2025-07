Festivités Les Hauts-de-Chée

Festivités Les Hauts-de-Chée samedi 12 juillet 2025.

Festivités

Les Hauts-de-Chée Meuse

Festivités du 14 juillet avec la guinguette « La Quinzaine »

Animation pour enfant

Buvette et restauration

Orchestre et groupe de musique

Défilé aux lampions et feu d’artifice à 23h00Tout public

Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est +33 6 33 58 41 37

English :

July 14th festivities with « La Quinzaine » guinguette

Entertainment for children

Refreshments and food

Band and orchestra

Lantern parade and fireworks at 11:00 pm

German :

Feierlichkeiten zum 14. Juli mit der Guinguette « La Quinzaine »

Animation für Kinder

Getränke und Speisen

Orchester und Musikgruppe

Lampionumzug und Feuerwerk um 23:00 Uhr

Italiano :

14 luglio: festeggiamenti con il club di danza « La Quinzaine

Animazione per bambini

Bar e ristorante

Orchestra e banda musicale

Sfilata di lanterne e fuochi d’artificio alle 23.00

Espanol :

Fiestas del 14 de julio con el club de baile « La Quinzaine

Animación infantil

Bar y restaurante

Orquesta y banda

Desfile de farolillos y fuegos artificiales a las 23h

