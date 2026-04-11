Montcaret

Féstivités Montcaret culture

Salle des fêtes Montcaret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez profiter des festivités de Montcaret Culture !

Samedi 11 avril

19h00 2ᵉ restitution de théâtre enfants (en cours)

19h30 2ᵉ restitution du spectacle Faut dire par la troupe amateur de clown-théâtre adulte (en cours)

20h30 Petite restauration et buvette

20h45 Jeux de mise en scène

Sur réservation .

Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 32 12

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English : Féstivités Montcaret culture

L’événement Féstivités Montcaret culture Montcaret a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides