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Féstivités Montcaret culture Montcaret

Féstivités Montcaret culture Montcaret

Féstivités Montcaret culture Montcaret samedi 11 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24230 Montcaret

Département : Dordogne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montcaret

Féstivités Montcaret culture

Salle des fêtes Montcaret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Venez profiter des festivités de Montcaret Culture !

Samedi 11 avril

19h00 2ᵉ restitution de théâtre enfants (en cours)
19h30 2ᵉ restitution du spectacle Faut dire par la troupe amateur de clown-théâtre adulte (en cours)
20h30 Petite restauration et buvette
20h45 Jeux de mise en scène

Sur réservation   .

Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 32 12 

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English : Féstivités Montcaret culture

L’événement Féstivités Montcaret culture Montcaret a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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