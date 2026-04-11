Féstivités Montcaret culture Montcaret
Féstivités Montcaret culture Montcaret samedi 11 avril 2026.
Montcaret
Féstivités Montcaret culture
Salle des fêtes Montcaret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez profiter des festivités de Montcaret Culture !
Samedi 11 avril
19h00 2ᵉ restitution de théâtre enfants (en cours)
19h30 2ᵉ restitution du spectacle Faut dire par la troupe amateur de clown-théâtre adulte (en cours)
20h30 Petite restauration et buvette
20h45 Jeux de mise en scène
Sur réservation .
Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 32 12
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English : Féstivités Montcaret culture
L’événement Féstivités Montcaret culture Montcaret a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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