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Féstivités Montcaret culture Montcaret

Féstivités Montcaret culture Montcaret

Féstivités Montcaret culture Montcaret dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24230 Montcaret

Département : Dordogne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Montcaret

Féstivités Montcaret culture

Salle des fêtes Montcaret Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez profiter des festivités de Montcaret Culture !

Dimanche 12 avril

11h30 –Pot de l’amitié et découverte des œuvres de Carlos Cordero Montiel, artiste graveur bolivien* et de Isabelle Gourcerol.
12h30 Réservez votre repas Poésie de Chez Josie . Faut amener ses couverts! 15€
14h30 Spectacle poétique Bienvenue au voisin de Jonathan Dupui (en cours de création).
15h30 Vente aux enchères d’une œuvre de Carlos et une d’Isabelle.

Sur réservation   .

Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 32 12 

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English : Féstivités Montcaret culture

L’événement Féstivités Montcaret culture Montcaret a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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