Montcaret

Féstivités Montcaret culture

Salle des fêtes Montcaret Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez profiter des festivités de Montcaret Culture !

Dimanche 12 avril

11h30 –Pot de l’amitié et découverte des œuvres de Carlos Cordero Montiel, artiste graveur bolivien* et de Isabelle Gourcerol.

12h30 Réservez votre repas Poésie de Chez Josie . Faut amener ses couverts! 15€

14h30 Spectacle poétique Bienvenue au voisin de Jonathan Dupui (en cours de création).

15h30 Vente aux enchères d’une œuvre de Carlos et une d’Isabelle.

Sur réservation .

Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 32 12

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English : Féstivités Montcaret culture

L’événement Féstivités Montcaret culture Montcaret a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides