Féstivités Montcaret culture Montcaret
Féstivités Montcaret culture Montcaret dimanche 12 avril 2026.
Montcaret
Féstivités Montcaret culture
Salle des fêtes Montcaret Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez profiter des festivités de Montcaret Culture !
Dimanche 12 avril
11h30 –Pot de l’amitié et découverte des œuvres de Carlos Cordero Montiel, artiste graveur bolivien* et de Isabelle Gourcerol.
12h30 Réservez votre repas Poésie de Chez Josie . Faut amener ses couverts! 15€
14h30 Spectacle poétique Bienvenue au voisin de Jonathan Dupui (en cours de création).
15h30 Vente aux enchères d’une œuvre de Carlos et une d’Isabelle.
Sur réservation .
Salle des fêtes Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 32 12
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English : Féstivités Montcaret culture
L’événement Féstivités Montcaret culture Montcaret a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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