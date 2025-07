Festivités républicaines Dieulefit

Festivités républicaines Dieulefit dimanche 13 juillet 2025.

Festivités républicaines

Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Début : Dimanche 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

2025-07-13

Guinguette et Bal Folk animé par le groupe Cabr E Can

18h 19h Balleti enfants

19h-minuit,buvette et glaces proposées par les Restos du Coeur de Dieulefit

19h 20h30 Pique-nique géant tiré du sac

20h30 minuit Bal populaire

Gratuit

Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dieulefit.fr

English :

Guinguette and Folk Ball led by the group Cabr E Can

6pm 7pm: Children’s ball

7pm-midnight: refreshments and ice creams provided by Restos du Coeur de Dieulefit

7pm 8:30pm: Giant picnic from the bag

8:30 pm midnight: Ball populaire

Free

German :

Guinguette und Folk-Ball unter der Leitung der Gruppe Cabr E Can

18h 19h: Balleti Kinder

19h Mitternacht: Getränke und Eis, angeboten von den Restos du Coeur de Dieulefit

19h 20h30 Riesiges Picknick aus dem Sack

20h30 Mitternacht Volkstanz

Kostenlos

Italiano :

Guinguette e ballo popolare guidato dal gruppo Cabr E Can

18.00-19.00: Ballo dei bambini

ore 19.00 24.00: rinfresco e gelati a cura dei Restos du Coeur de Dieulefit

19.00 20.30: picnic gigante dal sacco

20.30 mezzanotte: Danza popolare

Gratuito

Espanol :

Guinguette y baile folclórico a cargo del grupo Cabr E Can

18.00-19.00: Baile infantil

19.00 24.00 h: refrescos y helados a cargo de los Restos du Coeur de Dieulefit

19.00 20.30 h: picnic gigante de la bolsa

20.30 h medianoche Baile popular

Gratis

L’événement Festivités républicaines Dieulefit a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux