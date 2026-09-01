Festivités sur la commune de Lucy le Bois Lucy-le-Bois
samedi 12 septembre 2026 · Lucy-le-Bois
Informations pratiques
Lucy-le-Bois
Festivités sur la commune de Lucy le Bois
Place de la Mairie Lucy-le-Bois Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Spectacle de Brassens interprété par au fil des airs, à partir de 18h30, participation au chapeau
Déambulation dans la commune avec lampion 21h30
Food truck où chacun pourra bénéficier d’un repas à sa convenance
Feu d’artifice .
Place de la Mairie Lucy-le-Bois 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lucy-le-bois-mairie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festivités sur la commune de Lucy le Bois
L’événement Festivités sur la commune de Lucy le Bois Lucy-le-Bois a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay