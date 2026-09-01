Informations pratiques

Lucy-le-Bois

Festivités sur la commune de Lucy le Bois

Place de la Mairie Lucy-le-Bois Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle de Brassens interprété par au fil des airs, à partir de 18h30, participation au chapeau

Déambulation dans la commune avec lampion 21h30

Food truck où chacun pourra bénéficier d’un repas à sa convenance

Feu d’artifice .

Place de la Mairie Lucy-le-Bois 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lucy-le-bois-mairie@orange.fr

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English : Festivités sur la commune de Lucy le Bois

L’événement Festivités sur la commune de Lucy le Bois Lucy-le-Bois a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay