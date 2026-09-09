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AGENDA · Chabeuil

Festiv’jazz – Fête ses 20 ans ! Centre culturel Chabeuil

mercredi 18 novembre 2026 · Centre culturel · Chabeuil

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre culturel
Adresse
1 Chemin du Pré aux Dames
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Festiv’jazz – Fête ses 20 ans !

Centre culturel 1 Chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:30:00
fin : 2026-11-21 00:00:00

Date(s) :
2026-11-18

FESTIV’JAZZ sera de retour cette année mais cette édition sera particulière puisque le festival fêtera ses 20 ans !
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Centre culturel 1 Chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 32 14 33  festivjazz.chabeuil@gmail.com

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English :

FESTIV?JAZZ will be back this year, but this edition will be special because the festival will be celebrating its 20th anniversary!

L’événement Festiv’jazz – Fête ses 20 ans ! Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme

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