Dans le cadre du programme du Festiwald des Vosges du Nord, venez passer une journée placée sous le cadre des nuits de la forêt

Programme de la journée

De 14h à 18h stands en accès libre

Parcours dans les arbres avec l’association rando-cîmes

Rallye de la biodiversité forestière avec l’association les Chabots

A 20h concert en plein air des Ga’coustiques

A 22h balade nocturne sur inscriptions@infosparcvosgesnord.fr ou au 03 88 01 49 59 du lundi au vendredi de 13h à 17h.Tout public

Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59

English :

As part of the Festiwald program in the Northern Vosges, come and spend a day under the theme of Forest Nights

Program for the day:

2pm to 6pm: stands open to the public

Tree climbing with the rando-cîmes association

Forest biodiversity rally with the Chabots association

8pm: Ga’coustiques open-air concert

At 10pm: nocturnal stroll on inscriptions@infosparcvosgesnord.fr or 03 88 01 49 59 from Monday to Friday, 1pm to 5pm.

German :

Im Rahmen des Festiwald-Programms der Nordvogesen verbringen Sie einen Tag unter dem Motto « Waldnächte »

Programm des Tages

Von 14 bis 18 Uhr: frei zugängliche Stände

Parcours in den Bäumen mit dem Verein rando-cîmes

Rallye zur Biodiversität des Waldes mit dem Verein les Chabots

Um 20 Uhr: Open-Air-Konzert der Ga’coustiques

Um 22 Uhr: Nachtwanderung auf inscriptions@infosparcvosgesnord.fr oder unter 03 88 01 49 59 von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr.

Italiano :

Nell’ambito del programma Festiwald nei Vosgi settentrionali, venite a trascorrere una giornata nella foresta di notte

Programma della giornata:

Dalle 14.00 alle 18.00: stand ad accesso gratuito

Arrampicata sugli alberi con l’associazione rando-cîmes

Raduno della biodiversità forestale con l’associazione Chabots

Alle 20.00: concerto all’aperto dei Ga’coustiques

Alle 22:00: passeggiata notturna su inscriptions@infosparcvosgesnord.fr o 03 88 01 49 59 dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 17:00.

Espanol :

Como parte del programa Festiwald en los Vosgos del Norte, venga a pasar un día en el bosque por la noche

Programa del día:

De 14:00 a 18:00: gradas de acceso libre

Escalada de árboles con la asociación rando-cîmes

Rally de biodiversidad forestal con la asociación Chabots

A las 20 h: concierto al aire libre de Ga’coustiques

A las 22:00 h: paseo nocturno en inscriptions@infosparcvosgesnord.fr o en el 03 88 01 49 59 de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00 h.

