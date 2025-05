Festiwald Randonnée découverte d’une réserve biologique transfrontalière – parking de la Bremendell Sturzelbronn, 15 juin 2025 09:00, Sturzelbronn.

La Réserve Biologique Transfrontalière de Lutzelhardt-Adelsberg a été créée à cheval sur la France et l’Allemagne (environ 200ha de chaque côté), afin d’observer le développement des hêtraies dans un contexte de changement climatique, sans l’influence de l’Homme. Venez découvrir cette forêt en libre évolution depuis 25 ans lors d’une randonnée guidée et commentée par un agent de l’Office national des forêts dans le cadre du Festiwald.

Sur inscription inscriptions@infosparcvosgesnord.fr ou au 03 88 01 49 59 du lundi au vendredi de 13h à 17h.Tout public

Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59 inscriptions@infosparcvosgesnord.fr

English :

The Lutzelhardt-Adelsberg Transfrontier Biological Reserve straddling France and Germany (around 200ha on each side) was created to observe the development of beech forests in a context of climate change, without the influence of man. Come and discover this forest, which has been evolving freely for the past 25 years, on a guided walk with commentary by an agent from the Office National des Forêts, as part of the Festiwald event.

Registration: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr or 03 88 01 49 59, Monday to Friday, 1pm to 5pm.

German :

Das grenzüberschreitende Bioreservat Lutzelhardt-Adelsberg wurde in Frankreich und Deutschland eingerichtet (ca. 200 ha auf jeder Seite), um die Entwicklung der Buchenwälder im Kontext des Klimawandels ohne den Einfluss des Menschen zu beobachten. Entdecken Sie diesen Wald, der sich seit 25 Jahren frei entwickelt, auf einer geführten und kommentierten Wanderung mit einem Mitarbeiter des Office national des forêts im Rahmen des Festiwalds.

Anmeldung erforderlich: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr oder unter 03 88 01 49 59, montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr.

Italiano :

La Riserva biologica transfrontaliera di Lutzelhardt-Adelsberg è stata creata a cavallo tra Francia e Germania (circa 200 ettari per parte), per osservare lo sviluppo delle foreste di faggio in un contesto di cambiamento climatico, senza l’influenza dell’uomo. Venite a scoprire questa foresta, che si è evoluta liberamente negli ultimi 25 anni, con una passeggiata guidata e commentata da un agente dell’Office National des Forêts, nell’ambito del festival Festiwald.

Iscrizione obbligatoria: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr o 03 88 01 49 59, dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 17.00.

Espanol :

La Reserva Biológica Transfronteriza de Lutzelhardt-Adelsberg se creó a caballo entre Francia y Alemania (unas 200 hectáreas a cada lado), con el fin de observar la evolución de los hayedos en un contexto de cambio climático, sin la influencia del hombre. Venga a descubrir este bosque, que evoluciona libremente desde hace 25 años, en un paseo guiado y comentado por un agente de la Office National des Forêts, en el marco del festival Festiwald.

Inscripción obligatoria: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr o 03 88 01 49 59, de lunes a viernes, de 13.00 a 17.00 h.

