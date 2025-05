Festiwald spectacle déambulatoire – rue de l’étang Philippsbourg, 7 juin 2025 15:00, Philippsbourg.

Moselle

Festiwald spectacle déambulatoire rue de l’étang Parking de l’étang de Hanau Philippsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07 16:30:00

Date(s) :

2025-06-07

Spectacle de La STRING Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale proposé dans le cadre du Festiwald.

la connaissance et la transmission des petites ficelles de la biodiversité est leur objectif, comme s’amuse à répéter son unique salarié, Florent Chatterton, écologue. Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N., qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser le public lors de cette balade qui s’annonce riche en découvertes naturalistes et humaines !

Spectacle gratuit jauge de 50 personnes par représentation

Sur inscription inscriptions@infosparcvosgesnord.fr jusqu’au vendredi 6 juin 2025 ou au 03 88 01 49 59 du lundi au vendredi de 13h à 17h

Possibilité de poursuivre la soirée à 16h45 avec une présentation du partenariat PNR des Vosges du Nord Office National des Forêts autour de la gestion forestière à haute valeur environnementale au sein de l’unité territoriale de Bitche. Découverte d’une parcelle où s’applique une sylviculture ambitieuse en matière de prise en compte de la biodiversité.Tout public

0 .

rue de l’étang Parking de l’étang de Hanau

Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59 inscriptions@infosparcvosgesnord.fr

English :

Show by La STRING: « Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale » (Territorial Structure for Integrated Research into Global Nature), as part of the Festiwald festival.

as its sole employee, Florent Chatterton, an ecologist, likes to say, their aim is « to understand and pass on the little tricks of biodiversity ». He will be assisted by Rebecca, a G.P.N. student, who will be assessed on her ability to lead and reassure the public during this walk, which promises to be rich in naturalist and human discoveries!

Free show ? 50 people per performance

Registration: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr until Friday June 6, 2025 or 03 88 01 49 59 from Monday to Friday, 1pm to 5pm

The evening can continue at 4:45 pm with a presentation of the partnership between the PNR des Vosges du Nord and the Office National des Forêts on high environmental value forest management within the Bitche territorial unit. Discover a plot of land where an ambitious silviculture approach to biodiversity is being applied.

German :

Aufführung von La STRING: « Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale », die im Rahmen des Festiwald angeboten wird.

ihr Ziel ist es, « die kleinen Fäden der Biodiversität zu kennen und weiterzugeben », wie ihr einziger Angestellter, der Ökologe Florent Chatterton, immer wieder betont. Er wird von Rebecca, einer G.P.N.-Studentin, unterstützt, die auf ihre Fähigkeit geprüft wird, das Publikum auf dieser Wanderung, die reich an naturwissenschaftlichen und menschlichen Entdeckungen sein wird, zu animieren und zu sichern

Kostenlose Aufführung ? 50 Personen pro Vorstellung

Nach Anmeldung: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr bis Freitag, 6. Juni 2025 oder unter 03 88 01 49 59 von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr

Möglichkeit, den Abend um 16.45 Uhr mit einer Präsentation der Partnerschaft PNR Nordvogesen Office National des Forêts rund um die Waldbewirtschaftung mit hohem Umweltwert in der Gebietseinheit Bitche fortzusetzen. Entdeckung einer Parzelle, in der eine ehrgeizige Forstwirtschaft in Bezug auf die Berücksichtigung der Biodiversität angewandt wird.

Italiano :

Mostra di La STRING: « Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale » (Struttura territoriale di ricerca integrata sulla natura globale) nell’ambito del festival Festiwald.

come ama dire il suo unico dipendente, Florent Chatterton, ecologo, il loro obiettivo è « capire e trasmettere i piccoli trucchi della biodiversità ». Sarà assistito da Rebecca, una studentessa di G.P.N., che sarà valutata in base alla sua capacità di guidare e tenere al sicuro il pubblico durante questa passeggiata, che si preannuncia ricca di scoperte naturalistiche e umane!

Spettacolo gratuito? 50 persone per ogni spettacolo

Iscrizione obbligatoria: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr fino a venerdì 6 giugno 2025 o 03 88 01 49 59 dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 17.00

La serata può proseguire alle 16.45 con la presentazione del partenariato tra il PNR dei Vosgi del Nord e l’Office National des Forêts sulla gestione forestale ad alto valore ambientale all’interno dell’unità territoriale della Bitche. Scoprite un appezzamento di terreno in cui vengono applicate pratiche forestali ambiziose che tengono conto della biodiversità.

Espanol :

Espectáculo de La STRING: « Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale » (Estructura Territorial de Investigación Integrada sobre la Naturaleza Global) en el marco del festival Festiwald.

como le gusta decir a su único empleado, Florent Chatterton, ecologista, su objetivo es « comprender y transmitir los pequeños trucos de la biodiversidad ». Contará con la ayuda de Rebecca, una estudiante de G.P.N., a la que se evaluará su capacidad para guiar y mantener a salvo al público durante este paseo, ¡que promete estar lleno de descubrimientos naturalistas y humanos!

Espectáculo gratuito ? 50 personas por actuación

Inscripción obligatoria: inscriptions@infosparcvosgesnord.fr hasta el viernes 6 de junio de 2025 o 03 88 01 49 59 de lunes a viernes, de 13.00 a 17.00 horas

La velada puede continuar a las 16.45 h con la presentación de la colaboración entre el PNR des Vosges du Nord y la Office National des Forêts sobre la gestión forestal de alto valor medioambiental en la unidad territorial de Bitche. Descubra una parcela en la que se aplican prácticas forestales ambiciosas que tienen en cuenta la biodiversidad.

L’événement Festiwald spectacle déambulatoire Philippsbourg a été mis à jour le 2025-05-17 par OT DU PAYS DE BITCHE