Festi’Wall | Festival d’arts urbains Ecole Maternelle Rosa Bonheur Cognac
Festi’Wall | Festival d’arts urbains
Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac Charente
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Festi’wall revient pour sa 2ème édition.
Nouvelles peintures, nouveaux artistes, nouveaux ateliers mais toujours l’envie de partager avec vous…
Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 49 33 eprouvette.asso@gmail.com
English :
Festi’wall is back for its 2nd edition.
New paintings, new artists, new workshops but always the desire to share with you…
German :
Festi’wall kehrt für seine zweite Ausgabe zurück.
Neue Gemälde, neue Künstler, neue Workshops, aber immer noch der Wunsch, mit Ihnen zu teilen…
Italiano :
Festi’wall torna per la sua seconda edizione.
Nuovi quadri, nuovi artisti, nuovi workshop, ma sempre con la voglia di condividere con voi…
Espanol :
Festi’wall vuelve en su 2ª edición.
Nuevos cuadros, nuevos artistas, nuevos talleres pero siempre el deseo de compartir con ustedes…
