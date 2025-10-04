Festi’Wall | Festival d’arts urbains Ecole Maternelle Rosa Bonheur Cognac

Festi’Wall | Festival d’arts urbains

Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac Charente

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Festi’wall revient pour sa 2ème édition.

Nouvelles peintures, nouveaux artistes, nouveaux ateliers mais toujours l’envie de partager avec vous…

Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 49 33 eprouvette.asso@gmail.com

English :

Festi’wall is back for its 2nd edition.

New paintings, new artists, new workshops but always the desire to share with you…

German :

Festi’wall kehrt für seine zweite Ausgabe zurück.

Neue Gemälde, neue Künstler, neue Workshops, aber immer noch der Wunsch, mit Ihnen zu teilen…

Italiano :

Festi’wall torna per la sua seconda edizione.

Nuovi quadri, nuovi artisti, nuovi workshop, ma sempre con la voglia di condividere con voi…

Espanol :

Festi’wall vuelve en su 2ª edición.

Nuevos cuadros, nuevos artistas, nuevos talleres pero siempre el deseo de compartir con ustedes…

