Festi'Ziaouley Parc de la Falquette 197 rue Jean Rudele Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

Festi’ziaouley revient au parc de la Falquette ! Marché des créateurs, animations, stages de percussions et de danses africaines sur inscription et spectacle africain Jo & la Cie Amounia.

FESTI’ZIAOULEY Les Masques sacrés de Côte d’Ivoire

Au programme de cette journée

-10H-23H Marché des créateurs d’ici et d’ailleurs et animations africaines de

-10H-12H Stage de percussions africaines. Sur inscription (20€)

– 14H-17H Stage danses africaines. Sur inscription (30€)

– 20H30 Spectacle africain Jo & la Cie Amounia

Gratuit .

Parc de la Falquette 197 rue Jean Rudele

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 77 44 95 asso.ziaouley@gmail.com

English : Festi’Ziaouley

Festi’ziaouley returns to Parc de la Falquette! Designer’s market, entertainment, African percussion and dance workshops (registration required) and African show by Jo & la Cie Amounia.

German : Festi’Ziaouley

Festi’ziaouley kehrt in den Parc de la Falquette zurück! Designermarkt, Animationen, afrikanische Percussion- und Tanzkurse (Anmeldung erforderlich) und eine afrikanische Show von Jo & la Cie Amounia.

Italiano :

Il Festi’ziaouley torna al Parc de la Falquette! Mercato degli stilisti, intrattenimento, corsi di percussioni e danza africana (iscrizione obbligatoria) e uno spettacolo africano di Jo & la Cie Amounia.

Espanol : Festi’Ziaouley

¡Festi’ziaouley vuelve al Parque de la Falquette! Mercado de diseñadores, animaciones, cursos de percusión y danza africanas (inscripción obligatoria) y espectáculo africano a cargo de Jo & la Cie Amounia.

