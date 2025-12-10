FEST’OC SALLE DES SÉNIORS Labarthe-sur-Lèze

FEST’OC

SALLE DES SÉNIORS Place du Fort Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Une soirée festive autour de danses occitanes et de galettes bretonnes !

L’occasion de venir vous initier aux danses traditionnelles ou juste de venir écouter et papoter.

Cette soirée sera animée par un groupe trad.

Buvette et restauration sur place avec au menu, galettes bretonnes et crêpes sucrées.

Entrée libre, ouvert à tous ! .

SALLE DES SÉNIORS Place du Fort Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie labo.binette31@gmail.com

English :

A festive evening of Occitan dancing and Breton galettes!

L’événement FEST’OC Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE