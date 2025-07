FESTOISY 4 Le bourg Oisy

FESTOISY 4

Le bourg Esplanade de la salle communale Oisy Nièvre

Début : 2025-08-30 19:00:00

Concert pop-rock avec les groupes Les Three J (pop, rock), Dark Bloody Storm (metal, punk, grunge), Area 91 (pop, rock), Axou (pop, rock) Doc (blues rock). Boissons et food truck sur place. Entrée libre et chapeau pour les musiciens .

Le bourg Esplanade de la salle communale Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 27 46 04 85 mairie-doisy@wanadoo.fr

