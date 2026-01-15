Feston Théâtre cousu de fil poétiques

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Présente à l’édition 2024 d’Art sur le fil, Fontencomble est de retour à Alençon accompagnée d’Eva Mifsud, avec qui elle exposera à Chapêlmêle pendant deux mois. Avec Le Bruit des Racines , les deux artistes plasticiennes proposent une exposition à l’écoute du vivant, de la mémoire et de ce qui se joue sous la surface, là où les racines prennent forme et font sens.

Exposition visible jusqu’au 1er mars. Permanences les vendredis (16h-19h), samedis et dimanches de (14h à 19h), ou sur rdv expochapelmele@gmail.com.

Les deux artistes seront de retour le DIMANCHE 1er MARS pour une pièce de théâtre cousue de fils poétiques.

Entrée libre et gratuite. .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 07 95 07 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feston Théâtre cousu de fil poétiques

L’événement Feston Théâtre cousu de fil poétiques Alençon a été mis à jour le 2026-01-15 par OT CUA ALENCON