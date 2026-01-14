Festourun Run ar Puns Châteaulin

Festourun

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le 1er vendredi de chaque mois que tu saches danser ou pas, ton p’tit doigt ou bien ta main, un deux trois les petits pas, laridé, andro, etc. Ni un fest noz, ni un cours de danse, un concept entre les deux, dans un esprit d’ouverture pour les non initiés ! Tu peux même amener ton manger à partager ! .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

