Fest’pousses Fête du Court Métrage à La Ménitré la Ménitré La Ménitré

Fest’pousses Fête du Court Métrage à La Ménitré

la Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 10:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Festi’Pousses Festival jeune public

Projections de courts métrages

Mon jardin Merveilleux

Pour les 3-5 ans 10h

Notre planète Terre est le grand jardin des humains qu’il nous incombe de préserver. Que faire pour lui redonner sa luxuriance et la protéger des actions néfastes de l’humanité ? Enfilons nos bottes et retroussons nos manches pour la protéger.

Cinéma et Citoyenneté

Dès 6 ans 14h

Séance encadrée par 4 volontaires en service civique qui ont concocté une sélection de 30 minutes de courts métrages, suivie d’une animation avec débat, jeux et rencontre intergénérationnelle. .

la Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festi’Pousses Youth Festival

L’événement Fest’pousses Fête du Court Métrage à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de l’Anjou Vert