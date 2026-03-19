FES’TRAIL D’ALAN

Alan Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

C’est la 2ème édition du Fes’trail d’Alan ! Les Festayres Alanais vous ont concocté des parcours en pleine nature…

Le Trail des douves de 7 km et 200 de D+.

Le Trail de la carrière de 15 km et 400 de D+

Le Trail des évêques de 25 km et 950 de D+

La randonnée de 7 km (200 D+) non chronométrée.

Courses enfants (distances selon année de naissance établies par la FFA)

Les inscriptions se font sur le site chrono-start jusqu’au 10 avril 18h inclus.

Buvette et restauration sur place. 5 .

Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

It’s the 2nd edition of the Fes’trail d’Alan! The Festayres Alanais have concocted a series of nature trails…

L’événement FES’TRAIL D’ALAN Alan a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE