FES’TRAIL D’ALAN Alan
FES’TRAIL D’ALAN Alan samedi 11 avril 2026.
FES’TRAIL D’ALAN
Alan Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
C’est la 2ème édition du Fes’trail d’Alan ! Les Festayres Alanais vous ont concocté des parcours en pleine nature…
Le Trail des douves de 7 km et 200 de D+.
Le Trail de la carrière de 15 km et 400 de D+
Le Trail des évêques de 25 km et 950 de D+
La randonnée de 7 km (200 D+) non chronométrée.
Courses enfants (distances selon année de naissance établies par la FFA)
Les inscriptions se font sur le site chrono-start jusqu’au 10 avril 18h inclus.
Buvette et restauration sur place. 5 .
Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
It’s the 2nd edition of the Fes’trail d’Alan! The Festayres Alanais have concocted a series of nature trails…
L’événement FES’TRAIL D’ALAN Alan a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE