Festrock de Charleval Charleval
Festrock de Charleval Charleval samedi 17 janvier 2026.
Festrock de Charleval
Salle le Troquer Charleval Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 22:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Festrock de Charleval
Avec la participation des ateliers de musique actuelle du conservatoire
les excités Green rabbits Dragon Fly les Ziq’acharnés So’crazy
Salle le Troquer
20h le samedi 17 janvier 2026 .
Salle le Troquer Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 69 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festrock de Charleval
L’événement Festrock de Charleval Charleval a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Lyons Andelle