Festrock de Charleval Charleval

Festrock de Charleval

Salle le Troquer Charleval Eure

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Avec la participation des ateliers de musique actuelle du conservatoire

les excités Green rabbits Dragon Fly les Ziq’acharnés So’crazy

Salle le Troquer

20h le samedi 17 janvier 2026 .

Salle le Troquer Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 69 95

English : Festrock de Charleval

