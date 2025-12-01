Fest’Rock Salle des fêtes Les Andelys
Fest’Rock Salle des fêtes Les Andelys samedi 31 janvier 2026.
Fest’Rock
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2026-01-31 20:30:00
2026-01-31
Les ensembles de musiques actuelles amplifiées du Conservatoire investiront la scène pour une soirée électrique. Les grands standards du rock seront au rendez-vous, ponctués de créations et de surprises musicales. .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie
