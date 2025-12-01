Fest’Rock Salle des fêtes Les Andelys

Fest’Rock

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Les ensembles de musiques actuelles amplifiées du Conservatoire investiront la scène pour une soirée électrique. Les grands standards du rock seront au rendez-vous, ponctués de créations et de surprises musicales. .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Fest’Rock

L’événement Fest’Rock Les Andelys a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération