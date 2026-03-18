FEST’SPRING 3 Route de Bédarieux Béziers
FEST’SPRING 3 Route de Bédarieux Béziers samedi 21 mars 2026.
FEST’SPRING 3
Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée musicale et festive avec musique outdoor et indoor assurée par DJ Yas et Theefix VS Shazam.
Méga tombola à gagner avec un séjour au soleil !
Réservation conseillée.
Venez fêter l’arrivée du printemps lors d’une soirée musicale et festive avec musique outdoor et indoor, assurée par DJ Yas et Theefix VS Shazam.
Méga tombola à gagner avec un séjour au soleil !
Réservation conseillée. .
Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96 reservations@beziersplage.fr
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English : FEST’SPRING 3
A festive evening of outdoor and indoor music by DJ Yas and Theefix VS Shazam.
Mega tombola to be won with a stay in the sun!
Reservations recommended.
L’événement FEST’SPRING 3 Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34