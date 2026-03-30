Festy Days Hallyday Vide-greniers vintage

Parc de la Salle des Fêtes Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Vous y trouverez vêtements d’époque, vinyles, guitares et de nombreux objets autour du rock, pour le plus grand plaisir des passionnés et des chineurs.



Une offre de restauration sera également disponible sur place pour prolonger ce moment convivial.



Événement réservé uniquement aux particuliers.

Réservation obligatoire, jusqu’au30 avril 2026 .

Parc de la Salle des Fêtes Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 3 25 73 62 05

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English :

L’événement Festy Days Hallyday Vide-greniers vintage Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne