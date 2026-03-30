Festy Days Hallyday Vide-greniers vintage Pont-Sainte-Marie
Festy Days Hallyday Vide-greniers vintage Pont-Sainte-Marie dimanche 10 mai 2026.
Festy Days Hallyday Vide-greniers vintage
Parc de la Salle des Fêtes Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Vous y trouverez vêtements d’époque, vinyles, guitares et de nombreux objets autour du rock, pour le plus grand plaisir des passionnés et des chineurs.
Une offre de restauration sera également disponible sur place pour prolonger ce moment convivial.
Événement réservé uniquement aux particuliers.
Réservation obligatoire, jusqu’au30 avril 2026 .
Parc de la Salle des Fêtes Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 3 25 73 62 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festy Days Hallyday Vide-greniers vintage Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Aube
- Tous à l’eau Paisy-Cosdon 30 mars 2026
- Représentation Au delà du mur Troyes 30 mars 2026
- Bouger se ressourcer (adapté) Paisy-Cosdon 31 mars 2026
- Après-midi dansant avec Jean-Baptiste VAZ La Chapelle-Saint-Luc 31 mars 2026
- Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes 1 avril 2026