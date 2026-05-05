FesTy Lipous des 10 ans Le Grand Groesquer Moustéru
FesTy Lipous des 10 ans Le Grand Groesquer Moustéru samedi 4 juillet 2026.
Moustéru
FesTy Lipous des 10 ans
Le Grand Groesquer Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Nous sommes une ferme Bio avec des vaches laitières et ce lait nous le transformons directement sur place en yaourts et desserts. Cet été 2026 ça fera 10 ans que nous nous sommes lancés dans cette aventure et on aimerait marquer le coup avec vous… en faisant la fête ! Au programme groupes et artistes qui viendront mettre l’ambiance partout dans la ferme ! Le reste du programme arrive bientôt… Rejoignez-nous vite ! Réservation et paiement sur leur page HelloAsso en lien. .
Le Grand Groesquer Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 25 59
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English :
L’événement FesTy Lipous des 10 ans Moustéru a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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