Festy Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois

Festy Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois dimanche 28 septembre 2025.

Festy Loto

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-09-28 14:15:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Loto animé par Phil. De nombreux lots à gagner bons d’achats, corbeilles, jambons, paniers garnis, bon de 500€.

Réservations non placées.

Espace buvette et dessert.

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 99 80 festypaille@gmail.com

English :

Lotto hosted by Phil. Many prizes to be won: shopping vouchers, baskets, hams, baskets, 500? voucher.

Reservations not taken.

Refreshment and dessert area.

German :

Lotto unter der Leitung von Phil. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Körbe, Schinken, gefüllte Körbe, Gutschein über 500?

Reservierungen sind nicht möglich.

Getränke und Nachtisch.

Italiano :

Lotto condotto da Phil. Tanti premi in palio: buoni spesa, cesti, prosciutti, cesti, buoni per 500?

Non è necessaria la prenotazione.

Rinfresco e dessert a disposizione.

Espanol :

Lotería organizada por Phil. Muchos premios para ganar: vales de compra, cestas, jamones, cestas, vales de 500?

No es necesario reservar.

Refrescos y postres disponibles.

L’événement Festy Loto Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-09-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin