Festy Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois
Festy Loto
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Début : 2025-09-28 14:15:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Loto animé par Phil. De nombreux lots à gagner bons d’achats, corbeilles, jambons, paniers garnis, bon de 500€.
Réservations non placées.
Espace buvette et dessert.
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 99 80 festypaille@gmail.com
English :
Lotto hosted by Phil. Many prizes to be won: shopping vouchers, baskets, hams, baskets, 500? voucher.
Reservations not taken.
Refreshment and dessert area.
German :
Lotto unter der Leitung von Phil. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Körbe, Schinken, gefüllte Körbe, Gutschein über 500?
Reservierungen sind nicht möglich.
Getränke und Nachtisch.
Italiano :
Lotto condotto da Phil. Tanti premi in palio: buoni spesa, cesti, prosciutti, cesti, buoni per 500?
Non è necessaria la prenotazione.
Rinfresco e dessert a disposizione.
Espanol :
Lotería organizada por Phil. Muchos premios para ganar: vales de compra, cestas, jamones, cestas, vales de 500?
No es necesario reservar.
Refrescos y postres disponibles.
