Festy Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois

Informations pratiques

Saint-Georges-du-Bois

Festy Loto

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:15:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Loto animé par Phil. De nombreux lots à gagner : bons d’achats, corbeilles, jambons, paniers garnis, bon de 500€.

Réservations non placées.

Espace buvette, sandwich et pop corn.

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Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 99 80 festypaille@gmail.com

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English :

Bingo hosted by Phil. Lots of prizes to win: gift certificates, gift baskets, hams, assorted gift baskets, and a 500? gift certificate.

Reservations not yet filled.

Refreshment stand, sandwiches, and popcorn.

L’événement Festy Loto Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin