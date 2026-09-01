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AGENDA · Saint-Georges-du-Bois

Festy Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Georges-du-Bois

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
12 Rue du Parc
Ville
17700 Saint-Georges-du-Bois
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-du-Bois

Festy Loto

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:15:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Loto animé par Phil. De nombreux lots à gagner : bons d’achats, corbeilles, jambons, paniers garnis, bon de 500€.
Réservations non placées.
Espace buvette, sandwich et pop corn.
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Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 99 80  festypaille@gmail.com

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English :

Bingo hosted by Phil. Lots of prizes to win: gift certificates, gift baskets, hams, assorted gift baskets, and a 500? gift certificate.
Reservations not yet filled.
Refreshment stand, sandwiches, and popcorn.

L’événement Festy Loto Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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