Festy Week à Bais Bais

Festy Week à Bais samedi 20 septembre 2025.

Stade de foot Bais Mayenne

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Baf’Attitude organise son Festy Week les 20 et 21 septembre prochain.

Le samedi soir: repas champêtre sur réservation suivi du feu d’artifice (plateau-repas à 16 €)

Le dimanche, mini-interville à partir de 10h30. Fête foraine tout le week-end. .

Stade de foot Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire

