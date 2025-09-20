Festy Week à Bais Bais
Festy Week à Bais Bais samedi 20 septembre 2025.
Festy Week à Bais
Stade de foot Bais Mayenne
Baf’Attitude organise son Festy Week les 20 et 21 septembre prochain.
Le samedi soir: repas champêtre sur réservation suivi du feu d’artifice (plateau-repas à 16 €)
Le dimanche, mini-interville à partir de 10h30. Fête foraine tout le week-end. .
Stade de foot Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 50 51 02 76
