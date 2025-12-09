Festy’Bieres Souprosse

Festy’Bieres

Salle des Sports Souprosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Salon des artisans brasseurs à Souprosse

Dégustation de bières, animations pour petits et grands, tapas tout au long de la journée.

Expositions de véhicules anciens (Autos, mobylettes, Solex)

Structure Gonflable

Retransmission des matchs de rugby & concert rock avec Les gésiers en Salade à partir de 22h. .

Salle des Sports Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 72 32 51

English : Festy’Bieres

Salon des artisans brasseurs in Souprosse

Beer tasting, entertainment for young and old, tapas all day long.

Exhibitions of vintage vehicles

Inflatable structure

Broadcast of rugby matches & rock concert with Les gésiers en Salade from 10pm.

