Festy’Bieres Souprosse
Festy’Bieres Souprosse samedi 14 mars 2026.
Festy’Bieres
Salle des Sports Souprosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Salon des artisans brasseurs à Souprosse
Dégustation de bières, animations pour petits et grands, tapas tout au long de la journée.
Expositions de véhicules anciens
Structure Gonflable
Retransmission des matchs de rugby & concert rock avec Les gésiers en Salade à partir de 22h.
Salle des Sports Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 72 32 51
English : Festy’Bieres
Salon des artisans brasseurs in Souprosse
Beer tasting, entertainment for young and old, tapas all day long.
Exhibitions of vintage vehicles
Inflatable structure
Broadcast of rugby matches & rock concert with Les gésiers en Salade from 10pm.
