Festygeek

Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Manga, geek, popculture, steampunk.

Artistes, animations, tombola, food-truck… .

Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 28 42 18 christine.hollard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festygeek

L’événement Festygeek Puyoô a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Coeur de Béarn