Festygeek Puyoô
Festygeek Puyoô dimanche 29 mars 2026.
Festygeek
Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Manga, geek, popculture, steampunk.
Artistes, animations, tombola, food-truck… .
Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 28 42 18 christine.hollard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festygeek
L’événement Festygeek Puyoô a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Coeur de Béarn