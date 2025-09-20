Festyvag Vuillafans
Festyvag Vuillafans samedi 20 septembre 2025.
Camping le Pré Bailly Vuillafans Doubs
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Rassemblement ouvert à tous véhicules du groupe Volkswagen avec animations, concert, buvette et restauration sur place !
Ouvert à tous les véhicules du groupe V.A.G.
Exposants Week-end 15 €, dimanche 10 € par véhicule.
Visiteurs gratuit. .
Camping le Pré Bailly Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
