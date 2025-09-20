Festyvag Vuillafans

Camping le Pré Bailly Vuillafans Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Rassemblement ouvert à tous véhicules du groupe Volkswagen avec animations, concert, buvette et restauration sur place !

Ouvert à tous les véhicules du groupe V.A.G.

Exposants Week-end 15 €, dimanche 10 € par véhicule.

Visiteurs gratuit. .

Camping le Pré Bailly Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

