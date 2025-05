Fest’Yves des enfants 2025 – Salle de Loisirs Sens-de-Bretagne, 21 mai 2025, Sens-de-Bretagne.

Fest’Yves des enfants 2025 Salle de Loisirs Sens-de-Bretagne Mercredi 21 mai, 14h30 Gratuit

La Fest’Yves des enfants (bal des enfants) est une animation gratuite pour les 4-8 ans pour s’amuser et découvrir la musique bretonne en chantant et dansant dans les rires et la bonne humeur.

La Fest’Yves des enfants (gratuit) est un bal pour les enfants de 4 à 8 ans animé par Trio des Champs. Ce trio joyeux et un brin farceur invite les plus jeunes à venir passer un agréable moment teinté de rires pour découvrir la musique bretonne. Il est possible également de venir en famille pour passer une agréable après-midi.

Une idée de sortie pour enfants gratuite organisée par le festival breton gratuit Fest’Yves dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2025. Mercredi 21 mai 2025 à 14h30 – Salle de Loisirs – Sens de Bretagne (35 – Ille-et-Vilaine)

netidealfr@gmail.com 0601782903 https://www.festyves.fr/743-festyves-des-enfants-2022-bal-des-enfants/

Salle de Loisirs 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine