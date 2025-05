Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs – Sens-de-Bretagne, 21 mai 2025 14:30, Sens-de-Bretagne.

Ille-et-Vilaine

Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs 12 Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-21 14:30:00

fin : 2025-05-21 16:30:00

2025-05-21

La Fest’Yves des enfants est une animation gratuite et un bal pour les enfants de 4 à 8 ans animé par Trio des Champs. Ce trio joyeux et un brin farceur invite les plus jeunes à venir passer un moment agréable, ludique et teinté de rires pour découvrir la musique bretonne. Il est possible également de venir en famille pour passer une agréable après-midi.

Une idée de sortie pour enfants gratuite organisée par le festival breton gratuit Fest’Yves dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2025. .

12 Rue de la Madeleine

Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03

