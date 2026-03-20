FEST’YVES Saint-Martory
FEST’YVES Saint-Martory samedi 23 mai 2026.
FEST’YVES
SALLE DES FÊTES Saint-Martory Haute-Garonne
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Cap sur la Bretagne avec la Fest’Yves à Saint-Martory !
Fest’Yves à Saint-Martory Cap sur la Bretagne !
Le Comité de Jumelage de Saint-Martory vous invite à une grande soirée festive aux couleurs celtes !
Programme de la soirée
19h00 Apéritif au son des cornemuses avec Desmans Pipers
19h30 Concert/Bal avec La Marouette (trad ariégeois)
21h30 Ambiance pub irlandais avec Dear O’Nine
23h30 Énergie néo-folk irlandais avec High Octane
À partir de 20h00 Repas breton (jusqu’à 23h00)
Galettes, saucisses-frites, crêpes, gâteaux…
Une soirée conviviale entre Bretagne et Irlande, musique live, danse et gourmandise !
Venez nombreux faire vibrer Saint-Martory au rythme des cornemuses et des danses celtiques ! 17 .
SALLE DES FÊTES Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Head for Brittany with the Fest?Yves in Saint-Martory!
L’événement FEST’YVES Saint-Martory a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE