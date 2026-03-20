FEST’YVES

SALLE DES FÊTES Saint-Martory Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cap sur la Bretagne avec la Fest’Yves à Saint-Martory !

Fest’Yves à Saint-Martory Cap sur la Bretagne !

Le Comité de Jumelage de Saint-Martory vous invite à une grande soirée festive aux couleurs celtes !

Programme de la soirée

19h00 Apéritif au son des cornemuses avec Desmans Pipers

19h30 Concert/Bal avec La Marouette (trad ariégeois)

21h30 Ambiance pub irlandais avec Dear O’Nine

23h30 Énergie néo-folk irlandais avec High Octane

À partir de 20h00 Repas breton (jusqu’à 23h00)

Galettes, saucisses-frites, crêpes, gâteaux…

Une soirée conviviale entre Bretagne et Irlande, musique live, danse et gourmandise !

Venez nombreux faire vibrer Saint-Martory au rythme des cornemuses et des danses celtiques ! 17 .

SALLE DES FÊTES Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head for Brittany with the Fest?Yves in Saint-Martory!

L’événement FEST’YVES Saint-Martory a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE