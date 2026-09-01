Fête 1001 Surpises Iffendic
samedi 26 septembre 2026 · Iffendic
Informations pratiques
Iffendic
Fête 1001 Surpises
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Pour ses 30 ans, 1001 Surprises vous convie à la fête le 26 septembre à partir de 15h45 dans la cour de la salle des Fêtes d’Iffendic.
Au programme :
-15h45 : Magie par le Comte de Taboumiet
– 17h : Karaoké Déjanté avec John Bernard et Cosmic Blue
– 20h : Jeux animé par La Forge
Food Truck et buvette sur place. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête 1001 Surpises Iffendic a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté
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