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AGENDA · Iffendic

Fête 1001 Surpises Iffendic

samedi 26 septembre 2026 · Iffendic

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
35750 Iffendic
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Iffendic

Fête 1001 Surpises

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Pour ses 30 ans, 1001 Surprises vous convie à la fête le 26 septembre à partir de 15h45 dans la cour de la salle des Fêtes d’Iffendic.

Au programme :
-15h45 : Magie par le Comte de Taboumiet
– 17h : Karaoké Déjanté avec John Bernard et Cosmic Blue
– 20h : Jeux animé par La Forge

Food Truck et buvette sur place.   .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête 1001 Surpises Iffendic a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté

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