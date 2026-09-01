Informations pratiques

Iffendic

Fête 1001 Surpises

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour ses 30 ans, 1001 Surprises vous convie à la fête le 26 septembre à partir de 15h45 dans la cour de la salle des Fêtes d’Iffendic.

Au programme :

-15h45 : Magie par le Comte de Taboumiet

– 17h : Karaoké Déjanté avec John Bernard et Cosmic Blue

– 20h : Jeux animé par La Forge

Food Truck et buvette sur place. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête 1001 Surpises Iffendic a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté