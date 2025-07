Fête 80’des commerçants Argenton-sur-Creuse

Fête 80’des commerçants Argenton-sur-Creuse vendredi 8 août 2025.

Fête 80’des commerçants

Rue Auclerc Descottes Argenton-sur-Creuse Indre

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

La traditionnelle fête années 80′ est de retour ! Organisée par les commerçants d’Argenton-sur-Creuse, passez une soirée conviviale avec le célèbre Jacky Bernadet aux platines. Retrouvez-y également un petit marché artisanal. Mangez sur place et dansez jusque tard la nuit !

Dès 19h on ressort les vestes à épaulettes, les lunettes fluo et le gel effet béton… Parce que ça va swinguer version 80s !

– Le marché artisanal débarque dès 19h avec des créateurs, des trucs jolis, et des bidules que vous n’avez jamais su que vous vouliez, mais que vous allez acheter quand même (et sans regret)

– Restauration & buvette by les commerçants UCIA :

Ils cuisinent, ils servent, ils sourient… Ils font tout sauf la Macarena. (Quoique.)

– Et surtout… JACKY BERNARDET aux platines !

Pas de David Guetta cette année ? Tant mieux Jacky connaît VRAIMENT les années 80 il y était, lui. Et il va vous les faire revivre comme jamais ! .

Rue Auclerc Descottes Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ucia.argenton36@gmail.com

English :

The traditional ’80s party is back! Organized by Argenton-sur-Creuse’s shopkeepers, spend a convivial evening with the famous Jacky Bernadet on the decks. You’ll also find a small craft market. Eat in and dance the night away!

German :

Die traditionelle 80er-Jahre-Party ist wieder da! Organisiert von den Geschäftsleuten in Argenton-sur-Creuse, verbringen Sie einen geselligen Abend mit dem berühmten Jacky Bernadet an den Plattentellern. Außerdem gibt es einen kleinen Kunsthandwerksmarkt. Essen Sie vor Ort und tanzen Sie bis spät in die Nacht!

Italiano :

Torna la tradizionale festa anni ’80! Organizzata dai commercianti di Argenton-sur-Creuse, si terrà una serata conviviale con il famoso Jacky Bernadet sul palco. Ci sarà anche un piccolo mercato artigianale. Mangiate e ballate tutta la notte!

Espanol :

Vuelve la tradicional fiesta de los 80 Organizada por los comerciantes de Argenton-sur-Creuse, disfrute de una velada de convivencia con el famoso Jacky Bernadet a los platos. También habrá un pequeño mercado de artesanía. Coma y baile toda la noche

