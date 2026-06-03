Beauchamps-sur-Huillard

Fête à Beauchamps

Route de Lorris Beauchamps-sur-Huillard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fête à Beauchamps

Fête de l’été avec repas en plein air à 19h30 (sur réservation auprès de la mairie), 22h30 retraite aux flambeaux, spectacle pyrotechnique et soirée dansante. Buvette et snack. .

Route de Lorris Beauchamps-sur-Huillard 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 10 89 mairiebeauchamps@wanadoo.fr

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English :

Party in Beauchamps

L’événement Fête à Beauchamps Beauchamps-sur-Huillard a été mis à jour le 2026-06-03 par OT GATINAIS SUD