Fête à Belves-de-Castillon Belvès-de-Castillon

Belvès-de-Castillon Gironde

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

2025-09-05

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 07 septembre, le comité de fête organise la fête à Belvès de Castillon

VENDREDI concours de belote, soupe à l’oignon offerte.

SAMEDI, paella / soirée 80 / 90, à 22 h 30 FEU D’ARTIFICE.

DIMANCHE, midi repas offert aux habitants de la commune. (Pour les visiteurs hors commune, adultes 13 euros. Moins de 10 ans 8 euros).

VIDE-GRENIER toute la journée .

Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 98 75 ce.0330412u@ac-bordeaux.fr

