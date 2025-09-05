Fête à Belves-de-Castillon Belvès-de-Castillon
Fête à Belves-de-Castillon Belvès-de-Castillon vendredi 5 septembre 2025.
Fête à Belves-de-Castillon
Belvès-de-Castillon Gironde
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-07
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-05
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 07 septembre, le comité de fête organise la fête à Belvès de Castillon
VENDREDI concours de belote, soupe à l’oignon offerte.
SAMEDI, paella / soirée 80 / 90, à 22 h 30 FEU D’ARTIFICE.
DIMANCHE, midi repas offert aux habitants de la commune. (Pour les visiteurs hors commune, adultes 13 euros. Moins de 10 ans 8 euros).
VIDE-GRENIER toute la journée .
Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 98 75 ce.0330412u@ac-bordeaux.fr
