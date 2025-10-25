Fête à Cohiniac Cohiniac

Cohiniac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 13:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Coq’iniac & Aux Anges Kafé font vibrer leur village! Concours de palets à partir de 13h, restauration, concert à partir de 20h avec Djothekid & The Kids, suivi d’une soirée Disco Flash. 10€ le concert. .

Cohiniac 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 59 20

