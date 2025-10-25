Fête à Cohiniac Cohiniac
Fête à Cohiniac Cohiniac samedi 25 octobre 2025.
Fête à Cohiniac
Cohiniac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 13:00:00
fin : 2025-10-25 23:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Coq’iniac & Aux Anges Kafé font vibrer leur village! Concours de palets à partir de 13h, restauration, concert à partir de 20h avec Djothekid & The Kids, suivi d’une soirée Disco Flash. 10€ le concert. .
Cohiniac 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 59 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête à Cohiniac Cohiniac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor