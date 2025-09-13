Fête à Coutures Rue de Gremecey Château-Salins

Fête à Coutures Rue de Gremecey Château-Salins samedi 13 septembre 2025.

Fête à Coutures

Rue de Gremecey Coutures Château-Salins Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Hey nous revoilà édition 2025

Envie de passer une agréable soirée parmi nous moules frites alors n’hésitez pas à réserver ….places limitées ….

NOUVEAU lors de la soirée les paiements en carte bancaire seront possibles….

On vous attend et n’oubliez pas de ramener comme chaque année votre bonne humeur on compte sur vous pour rendre cette soirée la plus agréable

Soirée sous chapiteau.

Go Go GoAdultes

.

Rue de Gremecey Coutures Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 6 83 03 34 29

English :

Hey here we are again 2025 edition

If you’d like to spend a pleasant evening with us, don’t hesitate to book ….limited places ….

NEW during the evening credit card payments will be possible….

We’re looking forward to seeing you there, and don’t forget to bring your good humor, as we do every year. We’re counting on you to make this evening as enjoyable as possible

Evening under the big top.

Go Go Go

German :

Hey wir sind wieder da Ausgabe 2025

Lust auf einen schönen Abend mit Moules Frites, dann zögern Sie nicht zu reservieren …. Begrenzte Plätze ….

NEU: Während des Abends sind Zahlungen per Kreditkarte möglich…..

Wir erwarten Sie und vergessen Sie nicht, wie jedes Jahr Ihre gute Laune mitzubringen. Wir zählen auf Sie, um diesen Abend so angenehm wie möglich zu gestalten

Abend im Festzelt.

Go Go Go

Italiano :

Hey eccoci di nuovo qui 2025 edizione

Vuoi passare una piacevole serata con noi cozze e patatine allora non esitare a prenotare ….posti limitati ….

NOVITÀ durante la serata, il pagamento con carta di credito sarà possibile….

Non vediamo l’ora di vedervi e non dimenticate di portare il vostro buon umore, come ogni anno. Contiamo su di voi per rendere questa serata il più piacevole possibile

Serata sotto il tendone.

Vai Vai Vai

Espanol :

Hey aquí estamos de nuevo 2025 edición

¿Quieres pasar una agradable velada con nosotros mejillones y patatas fritas a continuación, no dude en reservar ….places limitada ….

NUEVO durante la noche, el pago con tarjeta de crédito será posible….

Esperamos verle allí, y no olvide traer su buen humor, como todos los años. Contamos con usted para hacer que esta velada sea lo más agradable posible

Noche bajo la carpa.

Go Go Go

L’événement Fête à Coutures Château-Salins a été mis à jour le 2025-08-27 par OT DU PAYS SAULNOIS