FÊTE À FÉLINES MINERVOIS Félines-Minervois

2 Place de la République Félines-Minervois Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Trois jours de festivités au cœur du village entre musique, convivialité et bonne humeur !

Vendredi ouverture des réjouissances avec un repas animé par le Duo Beautifioul, suivi d’un DJ set festif avec DJ Gauguiss.

Samedi après-midi pour les enfants avec la Boom des Pitchouns (costumes bienvenus !), concert dans l’église, dégustation au bar à vin avec animation musicale… et DJ Adry pour clore la soirée.

Dimanche ambiance inter-village pour le tour de table Camplong-Félines, puis retour des Anciens à la buvette avec DJ Gilou aux platines. .

2 Place de la République Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 41 70

Three days of festivities in the heart of the village, featuring music, conviviality and good humour!

Drei Tage lang wird im Herzen des Dorfes zwischen Musik, Geselligkeit und guter Laune gefeiert!

Tre giorni di festa nel cuore del villaggio, con musica, divertimento e buonumore!

Tres días de fiesta en el corazón del pueblo, con música, diversión y buen humor

