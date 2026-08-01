Informations pratiques

Causse-et-Diège

Fête à Gelles

Causse-et-Diège Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Fête votive de Gelles du 20 au 22 août 2026.

La fête du village de Gelles (Causse et Diège) aura lieu du jeudi 20 au samedi 22 auot. Concerts, repas seront aux rendez-vous.

Jeudi 20 soirée Salsa et initiation

Vendredi 21 concert gratuit Flagrants Délires et Gratt’ de la Patt’

Samedi 22 Repas champêtre animé par Bandazic et DJ Malt 3 .

Causse-et-Diège 12700 Aveyron Occitanie +33 6 81 70 27 76

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English :

Gelles Votive Festival, August 20–22, 2026.

L’événement Fête à Gelles Causse-et-Diège a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)