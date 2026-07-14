Fête à Kerbors Kerbors
dimanche 2 août 2026 · Kerbors
Informations pratiques
Kerbors
Fête à Kerbors
Bourg Kerbors Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Animation locale avec à 12 h le concours de vélos fleuris, 14h30 concours de boules, 16h spectacle Le chat rit haut . Vide-grenier. Animations musicale l’après midi avec Kerloa, Argüs, Obscur Feuillage. Tourneur sur bois/démonstration. Jeux bois, barbe à papa, tombola, château gonflable, pêche à ligne/au canards. .
Bourg Kerbors 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 12 53 30
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English :
L’événement Fête à Kerbors Kerbors a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose