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AGENDA · Kerbors

Fête à Kerbors Kerbors

dimanche 2 août 2026 · Kerbors

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Bourg
Ville
22610 Kerbors
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Kerbors

Fête à Kerbors

Bourg Kerbors Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Animation locale avec à 12 h le concours de vélos fleuris, 14h30 concours de boules, 16h spectacle Le chat rit haut . Vide-grenier. Animations musicale l’après midi avec Kerloa, Argüs, Obscur Feuillage. Tourneur sur bois/démonstration. Jeux bois, barbe à papa, tombola, château gonflable, pêche à ligne/au canards.   .

Bourg Kerbors 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 12 53 30 

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English :

L’événement Fête à Kerbors Kerbors a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose